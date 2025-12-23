Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
23.12.2025 09:29:01
Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50
Am Dienstag steht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,32 Prozent im Plus bei 4 884,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,150 Prozent auf 4 875,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 868,42 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 874,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 884,13 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 4 713,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 599,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 266,26 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,57 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 0,58 Prozent auf 327,00 CHF), AstraZeneca (+ 0,54 Prozent auf 137,06 GBP), Novartis (+ 0,50 Prozent auf 109,26 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,47 Prozent auf 89,14 GBP) und Airbus SE (+ 0,47 Prozent auf 196,50 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Diageo (-0,83 Prozent auf 16,04 GBP), Richemont (-0,68 Prozent auf 166,90 CHF), BP (-0,48 Prozent auf 4,26 GBP), Enel (-0,20 Prozent auf 8,70 EUR) und RELX (+ 0,00 Prozent auf 30,46 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 790 546 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 349,461 Mrd. Euro den größten Anteil.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,85 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
