Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 23.12.2025 09:29:01

Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50

Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch am Dienstag in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag steht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,32 Prozent im Plus bei 4 884,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,150 Prozent auf 4 875,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 868,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 874,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 884,13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 4 713,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 599,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 266,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,57 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 0,58 Prozent auf 327,00 CHF), AstraZeneca (+ 0,54 Prozent auf 137,06 GBP), Novartis (+ 0,50 Prozent auf 109,26 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,47 Prozent auf 89,14 GBP) und Airbus SE (+ 0,47 Prozent auf 196,50 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Diageo (-0,83 Prozent auf 16,04 GBP), Richemont (-0,68 Prozent auf 166,90 CHF), BP (-0,48 Prozent auf 4,26 GBP), Enel (-0,20 Prozent auf 8,70 EUR) und RELX (+ 0,00 Prozent auf 30,46 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 790 546 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 349,461 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,85 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten