Novartis Aktie
|116,15EUR
|0,25EUR
|0,22%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" belassen. Die Vereinbarungen zwischen europäischen Pharmakonzernen wie GSK, Novartis, Roche und Sanofi mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA zeigten, dass die Auswirkungen auch für weitere große EU-Pharmahersteller beherrschbar seien, schrieb Richard Vosser in einer Einschätzung vom Wochenende. Für Novartis und Roche sieht er die Vereinbarungen insgesamt leicht positiv, für GSK und Sanofi deutlich positiv./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 03:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
108,72 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
109,28 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell (finanzen.at)
|
22.12.25
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.12.25
|Novartis und Roche bekräftigen Ausblick nach Vereinbarung mit USA (dpa-AFX)
|
19.12.25
|ROUNDUP: Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung (dpa-AFX)
|
19.12.25
|Press Release: Novartis and US government reach agreement on lowering drug prices in the US (Dow Jones)
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|07:41
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|116,15
|0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:41
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|22.12.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.12.25
|BP Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.