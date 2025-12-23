AstraZeneca Aktie

STOXX-Handel im Fokus 23.12.2025 15:59:01

Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus

Der STOXX 50 verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent höher bei 4 898,17 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,150 Prozent höher bei 4 875,72 Punkten, nach 4 868,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 898,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 874,88 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 713,52 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Wert von 4 599,90 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 23.12.2024, mit 4 266,26 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 12,89 Prozent zu Buche. Bei 4 898,61 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novartis (+ 1,80 Prozent auf 110,68 CHF), Roche (+ 1,75 Prozent auf 330,80 CHF), Richemont (+ 1,07 Prozent auf 169,85 CHF), AstraZeneca (+ 0,97 Prozent auf 137,64 GBP) und Rio Tinto (+ 0,91 Prozent auf 59,85 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Diageo (-0,69 Prozent auf 16,06 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,56 Prozent auf 5,85 EUR), RELX (-0,39 Prozent auf 30,34 GBP), Rheinmetall (-0,32 Prozent auf 1 540,00 EUR) und BAT (-0,17 Prozent auf 42,12 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 119 104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 349,461 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

