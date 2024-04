Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX freundlich

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,85 Prozent fester bei 18 012,16 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,778 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 17 861,20 Punkte an der Kurstafel, nach 17 860,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 038,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 861,20 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 205,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, betrug der DAX-Kurs 16 627,09 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, stand der DAX bei 15 881,66 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,41 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 567,16 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,14 Prozent auf 172,98 EUR), Merck (+ 3,52 Prozent auf 152,90 EUR), Sartorius vz (+ 3,26 Prozent auf 282,10 EUR), Commerzbank (+ 2,30 Prozent auf 13,82 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,10 Prozent auf 427,30 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Henkel vz (-2,22 Prozent auf 72,40 EUR), Symrise (-1,00 Prozent auf 104,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,88 Prozent auf 73,54 EUR), BASF (-0,76 Prozent auf 50,72 EUR) und RWE (-0,72 Prozent auf 31,84 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 552 008 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,526 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at