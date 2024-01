Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

So bewegt sich der SDAX am Montagmorgen.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,03 Prozent auf 13 538,11 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 111,516 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,046 Prozent fester bei 13 540,34 Punkten in den Handel, nach 13 534,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 560,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 536,46 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.12.2023, bei 13 167,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 678,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, wurde der SDAX mit 12 498,45 Punkten berechnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell MorphoSys (+ 1,81 Prozent auf 36,07 EUR), ATOSS Software (+ 1,30 Prozent auf 202,00 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,18 Prozent auf 41,00 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1,15 Prozent auf 15,90 EUR) und Dermapharm (+ 0,79 Prozent auf 40,76 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Grand City Properties (-1,63 Prozent auf 9,35 EUR), AUTO1 (-1,38 Prozent auf 5,71 EUR), Salzgitter (-1,19 Prozent auf 26,64 EUR), NORMA Group SE (-1,15 Prozent auf 15,50 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-1,06 Prozent auf 22,44 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die MorphoSys-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36 479 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 10,270 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Schaeffler-Aktie mit 8,69 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at