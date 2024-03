Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,60 Prozent höher bei 3 440,47 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 527,119 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,000 Prozent stärker bei 3 420,03 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 420,03 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 447,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 415,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.02.2024, den Stand von 3 400,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 3 324,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Stand von 3 222,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,49 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 490,44 Punkte. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit CompuGroup Medical SE (+ 4,61 Prozent auf 28,12 EUR), HENSOLDT (+ 4,55 Prozent auf 42,70 EUR), EVOTEC SE (+ 2,23 Prozent auf 13,78 EUR), Nemetschek SE (+ 1,77 Prozent auf 91,96 EUR) und ATOSS Software (+ 1,49 Prozent auf 272,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil QIAGEN (-2,13 Prozent auf 39,03 EUR), AIXTRON SE (-1,63 Prozent auf 25,28 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,38 Prozent auf 37,26 EUR), Siltronic (-0,94 Prozent auf 84,45 EUR) und SMA Solar (-0,74 Prozent auf 53,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 268 943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 210,427 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,98 erwartet. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,26 Prozent.

Redaktion finanzen.at