ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex nach Prognoseanhebung auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zusammen mit einem soliden Quartalsbericht habe der Windkraftanlagen-Hersteller seine Jahreszielspanne für die operative Gewinnmarge deutlich angehoben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montagabend vorliegenden Schnelleinschätzung. Vom Mittelpunkt der Spanne aus gesehen dürfte die Konsensschätzung für 2025 nun um 24 Prozent steigen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
