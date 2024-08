Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Gewinne

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 3 351,53 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 531,596 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,153 Prozent auf 3 347,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 342,55 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 355,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 344,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 326,63 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, bei 3 274,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der TecDAX bei 3 302,53 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,810 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 2,75 Prozent auf 80,25 EUR), CANCOM SE (+ 2,46 Prozent auf 32,48 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,31 Prozent auf 62,10 EUR), ATOSS Software (+ 1,34 Prozent auf 136,00 EUR) und Siltronic (+ 1,26 Prozent auf 76,05 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen United Internet (-0,88 Prozent auf 20,26 EUR), Kontron (-0,47 Prozent auf 19,26 EUR), AIXTRON SE (-0,42 Prozent auf 21,20 EUR), 1&1 (-0,39 Prozent auf 15,14 EUR) und HENSOLDT (-0,29 Prozent auf 34,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 685 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 228,377 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,49 zu Buche schlagen. Mit 7,09 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at