Freundlicher Handel in London: FTSE 100 in Grün

Am Donnerstagnachmittag wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 1,34 Prozent auf 7 649,56 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,340 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 548,44 Punkten in den Handel, nach 7 548,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 548,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 724,81 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 440,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 673,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, lag der FTSE 100 noch bei 7 495,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 1,26 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 10,84 Prozent auf 7,14 GBP), Entain (+ 8,74 Prozent auf 9,21 GBP), Ashtead (+ 8,11 Prozent auf 53,84 GBP), Kingfisher (+ 7,11 Prozent auf 2,44 GBP) und Croda International (+ 6,87 Prozent auf 50,90 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil RELX (-3,52 Prozent auf 30,57 GBP), Admiral Group (-3,48 Prozent auf 26,60 GBP), Centrica (-2,29 Prozent auf 1,43 GBP), Associated British Foods (-2,01 Prozent auf 23,92 GBP) und 3i (-1,76 Prozent auf 23,48 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 55 864 035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 189,128 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,59 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

