Freundlicher Handel in Wien: ATX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu

Am Freitag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,04 Prozent stärker bei 3 605,77 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 115,182 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,005 Prozent fester bei 3 604,40 Punkten, nach 3 604,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 624,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 600,89 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,126 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wies der ATX 3 552,86 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 685,64 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, bei 3 169,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,68 Prozent aufwärts. Bei 3 777,78 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 1,33 Prozent auf 21,34 EUR), Raiffeisen (+ 1,21 Prozent auf 18,42 EUR), CA Immobilien (+ 1,01 Prozent auf 26,08 EUR), EVN (+ 0,94 Prozent auf 26,85 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,85 Prozent auf 29,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Andritz (-2,21 Prozent auf 62,05 EUR), Telekom Austria (-0,93 Prozent auf 8,51 EUR), Wienerberger (-0,64 Prozent auf 27,78 EUR), voestalpine (-0,58 Prozent auf 20,56 EUR) und UNIQA Insurance (-0,55 Prozent auf 7,29 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 165 803 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,570 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at