Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Gewinnen

Wenig verändert zeigte sich der ATX Prime am Abend.

Letztendlich schloss der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 1 697,91 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,109 Prozent höher bei 1 699,28 Punkten in den Handel, nach 1 697,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 709,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 696,62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 0,194 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der ATX Prime auf 1 710,80 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, wies der ATX Prime 1 635,96 Punkte auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, bei 1 739,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,940 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Andritz (+ 4,32 Prozent auf 59,15 EUR), Semperit (+ 2,73 Prozent auf 13,54 EUR), Frequentis (+ 2,25 Prozent auf 27,30 EUR), EVN (+ 2,17 Prozent auf 23,50 EUR) und AMAG (+ 1,43 Prozent auf 28,30 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil PORR (-1,68 Prozent auf 12,86 EUR), Erste Group Bank (-1,40 Prozent auf 39,44 EUR), ZUMTOBEL (-1,32 Prozent auf 5,96 EUR), Marinomed Biotech (-1,21 Prozent auf 24,50 EUR) und CA Immobilien (-1,18 Prozent auf 29,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 377 690 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 22,478 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,14 erwartet. Semperit lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,38 Prozent.

