Freundlicher Handel: MDAX schließt in der Gewinnzone

Am Dienstag tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,97 Prozent höher bei 25 340,39 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 246,508 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,046 Prozent auf 25 109,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 097,86 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 093,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 395,33 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der MDAX auf 25 176,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 264,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Wert von 28 706,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 5,58 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 665,49 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 9,33 Prozent auf 145,30 EUR), FUCHS SE VZ (+ 6,50 Prozent auf 39,96 EUR), Delivery Hero (+ 4,18 Prozent auf 20,19 EUR), Knorr-Bremse (+ 3,33 Prozent auf 74,50 EUR) und KION GROUP (+ 2,75 Prozent auf 39,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,51 Prozent auf 35,75 EUR), LANXESS (-3,00 Prozent auf 24,26 EUR), WACKER CHEMIE (-1,64 Prozent auf 92,16 EUR), HelloFresh (-1,60 Prozent auf 5,66 EUR) und Aurubis (-1,39 Prozent auf 70,70 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 754 664 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 18,334 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX weist die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 16,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at