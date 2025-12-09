MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TRATON eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.12.2020 wurden TRATON-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das TRATON-Papier bei 23,30 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 42,918 TRATON-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 29,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 253,22 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,32 Prozent gesteigert.

TRATON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,75 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TRATON-Papiers fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TRATON-Aktie belief sich damals auf 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at