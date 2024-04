Freundlicher Handel: mittags Gewinne im SDAX

Am Montag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,93 Prozent stärker bei 14 438,98 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 118,771 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,156 Prozent stärker bei 14 327,96 Punkten in den Handel, nach 14 305,69 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 305,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 445,93 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 08.03.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 873,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 697,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 056,11 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,47 Prozent zu. 14 445,93 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 5,51 Prozent auf 7,08 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,14 Prozent auf 75,50 EUR), JOST Werke (+ 2,63) Prozent auf 48,85 EUR), NORMA Group SE (+ 2,47 Prozent auf 18,28 EUR) und Varta (+ 2,34 Prozent auf 14,45 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen 1&1 (-1,49 Prozent auf 15,86 EUR), SYNLAB (-1,10 Prozent auf 10,74 EUR), CANCOM SE (-0,80 Prozent auf 29,74 EUR), Befesa (-0,49 Prozent auf 36,30 EUR) und INDUS (-0,38 Prozent auf 26,50 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 359 206 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 17,275 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at