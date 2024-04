Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,47 Prozent höher bei 1 897,16 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,085 Prozent höher bei 1 889,83 Punkten in den Handel, nach 1 888,23 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 886,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 1 898,90 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 08.03.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 906,37 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, bei 1 772,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der SLI auf 1 756,59 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 7,58 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ams (+ 2,88 Prozent auf 1,06 CHF), Lonza (+ 1,68 Prozent auf 555,80 CHF), Swiss Life (+ 1,26 Prozent auf 626,60 CHF), Sonova (+ 1,15 Prozent auf 255,30 CHF) und Julius Bär (+ 1,11 Prozent auf 52,70 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen SGS SA (-0,98 Prozent auf 83,18 CHF), Lindt (-0,96 Prozent auf 10 320,00 CHF), Sandoz (-0,81 Prozent auf 25,80 CHF), Swisscom (-0,67 Prozent auf 519,00 CHF) und Roche (-0,36 Prozent auf 218,70 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 030 372 Aktien gehandelt. Mit 248,328 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,91 Prozent gelockt.

