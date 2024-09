Freundlicher Handel: So performt der ATX Prime aktuell

Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,43 Prozent auf 1 793,03 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,046 Prozent auf 1 786,22 Punkte an der Kurstafel, nach 1 785,39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 786,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 801,76 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,253 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, mit 1 784,48 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, wurde der ATX Prime mit 1 813,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 592,83 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit CA Immobilien (+ 5,22 Prozent auf 28,62 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,37 Prozent auf 25,90 EUR), Rosenbauer (+ 1,92 Prozent auf 37,20 EUR), Lenzing (+ 1,80 Prozent auf 31,05 EUR) und FACC (+ 1,52 Prozent auf 6,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-2,00 Prozent auf 2,94 EUR), AMAG (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR), Frequentis (-1,51 Prozent auf 26,10 EUR), UBM Development (-1,44 Prozent auf 20,60 EUR) und AT S (AT&S) (-1,39 Prozent auf 17,72 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 2 976 042 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 26,838 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at