Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysteneinschätzung 08.12.2025 09:41:00

Verbund-Aktie tiefer: RBC startet Bewertung mit zurückhaltender Einschätzung

Verbund-Aktie tiefer: RBC startet Bewertung mit zurückhaltender Einschätzung

RBC bewertet die Verbund-Aktie neu und verweist auf mehrere Faktoren, die den Ausblick des Energiekonzerns prägen könnten.

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben die Aktien des Energiekonzerns Verbund mit der Einschätzung "Underperform" und einem Kursziel von 57,50 Euro in ihre Coverage aufgenommen. Zum Vergleich: Am Freitag lag der Aktienkurs an der Wiener Börse mit Handelsende bei 64,10 Euro.

Sinkende erzielte Preise, politische Interventionen in Österreich und ein Mangel an akkretiven Wachstumschancen sollten die Aktien in der kurzen Frist belasten, schrieben die Analysten um Alexander Wheeler in der am Montag vorgelegten Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 4,25 Euro für 2025 sowie 3,35 bzw. 3,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,27 Euro für 2025 sowie 1,68 bzw. 1,56 Euro für 2026 bzw. 2027.

An der Wiener Börse notiert die Verbund-Aktie am Montag zwischenzeitlich 0,46 Prozent schwächer bei 63,80 Euro.

APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Verbund-Aktie tiefer: Kraftwerken könnten Jahre ausfallen

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten