Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Analysteneinschätzung
08.12.2025 09:41:00
Verbund-Aktie tiefer: RBC startet Bewertung mit zurückhaltender Einschätzung
Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben die Aktien des Energiekonzerns Verbund mit der Einschätzung "Underperform" und einem Kursziel von 57,50 Euro in ihre Coverage aufgenommen. Zum Vergleich: Am Freitag lag der Aktienkurs an der Wiener Börse mit Handelsende bei 64,10 Euro.
Sinkende erzielte Preise, politische Interventionen in Österreich und ein Mangel an akkretiven Wachstumschancen sollten die Aktien in der kurzen Frist belasten, schrieben die Analysten um Alexander Wheeler in der am Montag vorgelegten Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 4,25 Euro für 2025 sowie 3,35 bzw. 3,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,27 Euro für 2025 sowie 1,68 bzw. 1,56 Euro für 2026 bzw. 2027.
An der Wiener Börse notiert die Verbund-Aktie am Montag zwischenzeitlich 0,46 Prozent schwächer bei 63,80 Euro.APA
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
