Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester

Der STOXX 50 befindet sich am Montagnachmittag im Aufwärtstrend.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 4 226,61 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,101 Prozent auf 4 219,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 215,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 228,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 213,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 095,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 3 867,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 893,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 3,29 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 250,97 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Glencore (+ 1,96 Prozent auf 3,93 GBP), BASF (+ 1,86 Prozent auf 44,84 EUR), Bayer (+ 1,53 Prozent auf 28,21 EUR), Nestlé (+ 1,30 Prozent auf 96,65 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,03 Prozent auf 65,59 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen GSK (-1,71 Prozent auf 16,32 GBP), AstraZeneca (-1,64 Prozent auf 96,01 GBP), Novartis (-1,03 Prozent auf 87,40 CHF), SAP SE (-0,86 Prozent auf 166,88 EUR) und Unilever (-0,51 Prozent auf 39,85 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 800 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 497,466 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,05 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

