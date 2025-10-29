HSBC Holdings Aktie
|12,14EUR
|0,22EUR
|1,85%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis habe seine Erwartungen um 8 Prozent getoppt, schrieb Joseph Dickerson am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Die Großbank profitiere vom Zinsgeschäft und der Vermögensverwaltung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10,04 £
|
Abst. Kursziel*:
11,55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10,65 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,18%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|12,14
|1,85%
