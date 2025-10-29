HSBC Holdings Aktie

12,14EUR 0,22EUR 1,85%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 06:21:42

HSBC Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis habe seine Erwartungen um 8 Prozent getoppt, schrieb Joseph Dickerson am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Die Großbank profitiere vom Zinsgeschäft und der Vermögensverwaltung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,20 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10,04 £ 		Abst. Kursziel*:
11,55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10,65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
5,18%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen

12:29 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
06:52 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
28.10.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
28.10.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.25 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc 12,14 1,85% HSBC Holdings plc

Aktuelle Aktienanalysen

13:21 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
13:21 SAFRAN Neutral UBS AG
13:20 Deutsche Bank Buy UBS AG
13:20 Merck Buy UBS AG
13:18 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:02 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:40 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
12:31 Philips Hold Deutsche Bank AG
12:30 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
12:29 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
12:29 Danone Hold Deutsche Bank AG
12:28 Symrise Buy Deutsche Bank AG
12:25 RENK Buy Deutsche Bank AG
12:24 Novartis Buy Deutsche Bank AG
12:20 Merck Buy Deutsche Bank AG
12:19 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
12:14 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
12:13 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
12:02 GSK Outperform Bernstein Research
12:02 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
12:01 Nordex Buy Deutsche Bank AG
11:51 adidas Outperform Bernstein Research
11:49 Symrise Buy UBS AG
11:42 Novartis Neutral UBS AG
11:41 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
11:40 Iberdrola Buy UBS AG
11:39 Danone Buy UBS AG
11:18 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 adidas Buy UBS AG
11:10 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:05 Santander Buy UBS AG
11:05 SAP Buy UBS AG
11:01 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
10:58 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
10:57 Schaeffler Buy Warburg Research
10:55 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
10:53 GSK Neutral UBS AG
10:53 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:53 TRATON Buy UBS AG
10:52 BASF Neutral UBS AG
10:52 Deutsche Bank Hold Warburg Research
10:41 adidas Outperform RBC Capital Markets
10:41 DWS Group Neutral UBS AG
10:40 Amadeus Fire Buy Warburg Research
10:32 TRATON Buy Warburg Research
10:31 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
10:27 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
10:24 Mercedes-Benz Group Buy Warburg Research
10:16 BASF Hold Warburg Research
09:56 BNP Paribas Halten DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen