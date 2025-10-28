HSBC Holdings Aktie
|11,84EUR
|0,38EUR
|3,32%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
28.10.2025 10:09:24
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms attestierte der Bank am Dienstag ein erfreuliches drittes Quartal, wenn man Sondereffekte herausrechne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
9,50 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
10,33 £
|
Abst. Kursziel*:
-8,07%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
10,33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,05%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1200 Pence (dpa-AFX)
|
09:29
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 950 Pence (dpa-AFX)
|
07:04
|HSBC erhöht Ziele für Rendite und Zinsüberschuss leicht - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
05:24
|HSBC warns on wider risks from private credit blow-ups (Financial Times)
|
27.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.at)
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|11,60
|1,22%
