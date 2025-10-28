NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms attestierte der Bank am Dienstag ein erfreuliches drittes Quartal, wenn man Sondereffekte herausrechne./rob/gl/ag



