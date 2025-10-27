HSBC Holdings Aktie

11,50EUR 0,02EUR 0,17%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

27.10.2025 10:57:12

HSBC Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Risiken für Aktienrückkäufe im kommenden Jahr stiegen, schrieb Kian Abouhossein am Montag anlässlich der Milliarden-Rückstellung wegen des Rechtsstreits um den Madoff-Betrug. Er erwartet sich mehr Details vom Quartalsbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:40 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
9,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9,94 £ 		Abst. Kursziel*:
-4,38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9,95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,53%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

21.10.25 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
17.10.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
10.10.25 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
