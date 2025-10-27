HSBC Holdings Aktie
|11,50EUR
|0,02EUR
|0,17%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Risiken für Aktienrückkäufe im kommenden Jahr stiegen, schrieb Kian Abouhossein am Montag anlässlich der Milliarden-Rückstellung wegen des Rechtsstreits um den Madoff-Betrug. Er erwartet sich mehr Details vom Quartalsbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
9,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,94 £
|
Abst. Kursziel*:
-4,38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,53%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 beginnt den Montagshandel wenig verändert (finanzen.at)
|
08:54
|HSBC bildet Milliarden-Rückstellung wegen Rechtsstreits um Madoff-Betrug (dpa-AFX)
|
05:34
|HSBC expects $1.1bn hit from Madoff litigation (Financial Times)
|
24.10.25
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
24.10.25
|Optimismus in Europa: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
21.10.25
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|17.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|17.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|17.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|11,50
|0,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:57
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:07
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:48
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:30
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:28
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:40
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.