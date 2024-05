Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Ende des Montagshandels

Am Montag notierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,69 Prozent höher bei 3 454,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 517,247 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,064 Prozent höher bei 3 433,41 Punkten in den Montagshandel, nach 3 431,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 428,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 463,78 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, einen Wert von 3 187,20 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 20.02.2024, mit 3 360,88 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, bei 3 286,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,91 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 2,92 Prozent auf 23,64 EUR), Siltronic (+ 2,23 Prozent auf 75,55 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,03 Prozent auf 55,40 EUR), JENOPTIK (+ 1,66 Prozent auf 28,20 EUR) und Bechtle (+ 1,43 Prozent auf 46,74 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil MorphoSys (-1,80 Prozent auf 68,10 EUR), Nagarro SE (-1,17 Prozent auf 84,80 EUR), United Internet (-1,12 Prozent auf 23,04 EUR), Nordex (-0,90 Prozent auf 14,24 EUR) und QIAGEN (-0,63 Prozent auf 41,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 440 686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 206,622 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Mit 7,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

