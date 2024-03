FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montag fort.

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,08 Prozent auf 7 937,03 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,507 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 930,92 Punkten, nach 7 930,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7 937,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 925,26 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 706,28 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 697,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 7 405,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 2,79 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 961,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell 3i (+ 1,63 Prozent auf 28,06 GBP), Sage (+ 1,15 Prozent auf 12,76 GBP), BP (+ 0,83 Prozent auf 5,03 GBP), Barclays (+ 0,80 Prozent auf 1,82 GBP) und Phoenix Group (+ 0,77 Prozent auf 5,33 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-1,41 Prozent auf 4,62 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-0,74 Prozent auf 105,17 GBP), Entain (-0,74 Prozent auf 7,79 GBP), Land Securities Group (-0,71 Prozent auf 6,46 GBP) und BAT (-0,69 Prozent auf 23,60 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 517 505 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 196,744 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,53 erwartet. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at