Diageo Aktie

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

Profitabler Diageo-Einstieg? 07.11.2025 10:04:27

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Diageo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Diageo-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 26,42 GBP. Bei einem Diageo-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,785 Diageo-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Diageo-Aktie auf 16,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,59 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 63,59 GBP, was einer negativen Performance von 36,41 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Diageo belief sich zuletzt auf 40,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

07.11.25 Diageo Overweight Barclays Capital
07.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
07.11.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 19,15 1,32% Diageo plc

