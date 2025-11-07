FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Diageo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Diageo-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 26,42 GBP. Bei einem Diageo-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,785 Diageo-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Diageo-Aktie auf 16,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,59 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 63,59 GBP, was einer negativen Performance von 36,41 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Diageo belief sich zuletzt auf 40,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at