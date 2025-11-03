Diageo Aktie
|20,10EUR
|0,10EUR
|0,50%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. In den kommenden zwölf Monaten könnte die Bewertung der Summe aller Teile (SOTP) des Spirituosenherstellers zunehmend interessant werden, schrieb Sanjeet Aujla am Montag. Denn das Management der Briten könnte versuchen, ihn stärker herauszukristallisieren. Den Wert der Marke Guinness taxiert Aulja beispielsweise auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Die Mitte seiner SOTP-Spanne für Diageo liege bei 2380 Pence je Aktie./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
