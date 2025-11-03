Diageo Aktie

20,10EUR 0,10EUR 0,50%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

03.11.2025

Diageo Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. In den kommenden zwölf Monaten könnte die Bewertung der Summe aller Teile (SOTP) des Spirituosenherstellers zunehmend interessant werden, schrieb Sanjeet Aujla am Montag. Denn das Management der Briten könnte versuchen, ihn stärker herauszukristallisieren. Den Wert der Marke Guinness taxiert Aulja beispielsweise auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Die Mitte seiner SOTP-Spanne für Diageo liege bei 2380 Pence je Aktie./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

