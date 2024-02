FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rio Tinto-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Rio Tinto-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 63,19 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hat, hat nun 1,583 Anteile im Depot. Die gehaltenen Rio Tinto-Papiere wären am 30.01.2024 87,23 GBP wert, da der Schlussstand 55,12 GBP betrug. Das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent.

Der Marktwert von Rio Tinto betrug jüngst 90,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at