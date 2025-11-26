Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Rio Tinto-Performance im Blick
|
26.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Rio Tinto-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,71 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hat, hat nun 44,033 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 377,81 GBP, da sich der Wert einer Rio Tinto-Aktie am 25.11.2025 auf 54,00 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 137,78 Prozent gesteigert.
Alle Rio Tinto-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
