FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Rolls-Royce-Anteile bei 1,09 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 91,811 Rolls-Royce-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 391,76 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 28.03.2024 auf 4,27 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 291,76 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 35,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at