Rolls-Royce Aktie

12,46EUR -0,08EUR -0,64%
Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

18.11.2025 07:02:00

Rolls-Royce Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Rolls-Royce beim Kursziel von 1275 Pence mit "Outperform" aufgenommen. Das Management habe den Triebwerksbauer in den vergangenen Jahren mit einer wieder verbesserten Geschäftsentwicklung wieder auf die Beine gestellt, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Darauf aufbauend betonte er das nach wie vor sehr attraktive Portfolio im Bereich der Großraumflugzeuge./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
12,75 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
10,94 £ 		Abst. Kursziel*:
16,49%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
10,95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16,49%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

