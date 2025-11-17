FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rolls-Royce-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 1,00 GBP. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,644 Rolls-Royce-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 102,07 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 14.11.2025 auf 11,06 GBP belief. Mit einer Performance von +1 002,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 92,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at