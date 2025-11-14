Rolls-Royce Aktie
|12,62EUR
|-0,22EUR
|-1,71%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
14.11.2025 12:04:51
Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce nach einem Update zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Buy" belassen. Wie erwartet habe der Triebwerksbauer den Jahresausblick bestätigt, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,90 £
|
Abst. Kursziel*:
23,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,07 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,01%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
