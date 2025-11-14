ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce nach einem Update zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Buy" belassen. Wie erwartet habe der Triebwerksbauer den Jahresausblick bestätigt, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag./rob/mis/ag



