12,62EUR -0,22EUR -1,71%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

14.11.2025 12:04:51

Rolls-Royce Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce nach einem Update zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Buy" belassen. Wie erwartet habe der Triebwerksbauer den Jahresausblick bestätigt, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,90 £ 		Abst. Kursziel*:
23,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,07 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
22,01%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

