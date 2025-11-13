Rolls-Royce Aktie
|13,14EUR
|0,08EUR
|0,61%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 1290 Pence auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken habe mit Blick auf die Jahresziele für Zuversicht gesorgt, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das sei angesichts schwieriger Lieferketten positiv./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,47 £
|
Abst. Kursziel*:
12,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,37%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|13,14
|0,61%
