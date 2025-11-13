Rolls-Royce Aktie

13,14EUR 0,08EUR 0,61%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 1290 Pence auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken habe mit Blick auf die Jahresziele für Zuversicht gesorgt, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das sei angesichts schwieriger Lieferketten positiv./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12,90 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,47 £ 		Abst. Kursziel*:
12,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12,37%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

