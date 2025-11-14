Rolls-Royce Aktie
|12,62EUR
|-0,22EUR
|-1,71%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen mit einem Kursziel von 1220 Pence auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Motoren habe angesichts schwieriger Lieferketten solide abgeschnitten, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Geschäftsbereich Power Systems profitiere von dem starken Auftragseingang./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12,20 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,90 £
|
Abst. Kursziel*:
11,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,36%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten
|
15:59
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
11.11.25
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|12:04
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|12:04
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|12:04
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|12,62
|-1,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:51
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13:48
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|13:40
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12:42
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|12:40
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|12:37
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|12:33
|United Utilities Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|12:28
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12:27
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|12:27
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12:24
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|12:23
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:22
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:16
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12:08
|Merck Buy
|UBS AG
|12:04
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|12:04
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12:01
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|11:04
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:00
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:57
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09:43
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|08:59
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:56
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:54
|Infineon Buy
|Warburg Research