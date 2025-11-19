FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BAT-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das BAT-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 38,61 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die BAT-Aktie investierten, hätten nun 25,903 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 1 069,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 41,28 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,93 Prozent gesteigert.

Alle BAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 90,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at