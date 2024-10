FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr eingefahren

London Stock Exchange (LSE)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 81,86 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 122,160 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 503,05 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 04.10.2024 auf 102,35 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,03 Prozent vermehrt.

Insgesamt war London Stock Exchange (LSE) zuletzt 54,27 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at