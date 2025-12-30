Reckitt Benckiser Aktie
|68,20EUR
|-0,34EUR
|-0,50%
WKN DE: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Die Marktanteile von Reckitt hätten sich jüngst verbessert, der Konsumgüterhersteller verliere jedoch noch immer Marktanteile./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Plc Outperform
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
65,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59,98 £
|
Abst. Kursziel*:
8,37%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
59,72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,84%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Reckitt Benckiser Plcmehr Nachrichten
|
25.12.25
|FTSE 100-Papier Reckitt Benckiser-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Reckitt Benckiser von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
18.12.25
|FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Reckitt Benckiser-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|FTSE 100-Papier Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Reckitt Benckiser-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Reckitt Benckiser-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
01.12.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Reckitt Benckiser Plcmehr Analysen
|08:17
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.25
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.25
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|27.03.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.02.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Reckitt Benckiser Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.25
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Reckitt Benckiser Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Reckitt Benckiser Plc
|68,20
|-0,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:18
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|08:21
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|08:20
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:17
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:10
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:08
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.12.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|22.12.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.12.25
|BP Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.