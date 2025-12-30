Reckitt Benckiser Aktie
|68,60EUR
|0,06EUR
|0,09%
WKN DE: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt auf "Neutral" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Reckitt habe vom Wachstum im Geschäft mit Geschirrspülmitteln profitiert./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT
