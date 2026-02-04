BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

04.02.2026 19:03:42

Garanti BBVA Shows Solid Performance, Reports Robust 2025 Earnings

Garanti BBVA announced its financial results for 2025, reporting a net income of TL 111.26 billion. Total assets reached TL 4.55 trillion, and lending stood at TL 3.49 trillion. Customer deposits amounted to TL 3.14 trillion, representing growth of 50 percent over the previous year. Meanwhile, the bank maintained its strong capital position, with a capital adequacy ratio of 17.5¹ percent. Return on average equity (ROAE) reached 29.1 percent and return on average assets (ROAA) was 2.9 percent.¹Does not include the forbearance introduced by BRSAWeiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
