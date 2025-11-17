Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
17.11.2025 17:03:15
Germany news: Google plans data center in Hesse
Tech giant Google intends to build a data center just south of Germany's finance capital Frankfurt am Main. This project is part of Google's plans to invest €5.5 billion ($6.4 billion) in Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
