Gerresheimer Aktie

Gerresheimer

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

08.10.2025 22:36:39

Gerresheimer senkt Jahresprognose - drittes Quartal schwächer

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer senkt unter anderem wegen eines schwächeren Geschäftsverlaufs im dritten Quartal seine Erwartungen an 2025. So dürfte der organische Umsatz im Vorjahresvergleich um zwei bis vier Prozent zurückgehen, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. Zuvor war Gerresheimer von einem Umsatz auf Vorjahreshöhe bis einem Plus von zwei Prozent ausgegangen. Die bereinigte Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll nun bei etwa 18,5 bis 19 statt bisher um 20 Prozent liegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) erwartet Gerresheimer jetzt einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr im mittleren zweistelligen Prozentbereich (zuvor im niedrigen zweistelligen Prozentbereich)./he/la

