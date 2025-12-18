BNP Paribas Aktie

80,23EUR 0,76EUR 0,96%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

18.12.2025 10:52:28

BNP Paribas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Gespräche über eine Übernahme der Leasingsparte Athlon von Mercedes seien für die Aktionäre ein Test, denn diese erwarteten bereits 2025 eine harte Kernkapitalquote von 13 Prozent - die französische Bank prognostiziere diese hingegen bis Ende 2027, schrieb Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Athlon-Erwerb dürfte letztlich aber kapitalneutral sein, da im Gegenzug Verkäufe anstünden./rob/tav/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,09 € 		Abst. Kursziel*:
18,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,41%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:52 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
BNP Paribas S.A. 80,02 0,69%

