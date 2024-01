Gewinne in Europa: STOXX 50 startet im Plus

Der STOXX 50 bleibt auch am Donnerstag auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,45 Prozent auf 4 096,29 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,240 Prozent auf 4 087,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 077,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 099,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 087,72 Zählern.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,077 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 019,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, lag der STOXX 50 bei 3 850,66 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, bei 3 780,07 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1,58 Prozent auf 4,79 GBP), Roche (+ 1,29 Prozent auf 255,10 CHF), GSK (+ 0,96 Prozent auf 15,35 GBP), Bayer (+ 0,92 Prozent auf 34,72 EUR) und Novartis (+ 0,72 Prozent auf 89,27 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Nestlé (-0,84 Prozent auf 98,47 CHF), Zurich Insurance (-0,52 Prozent auf 440,90 CHF), Unilever (-0,32 Prozent auf 38,41 GBP), Reckitt Benckiser (-0,22 Prozent auf 54,78 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,05 Prozent auf 44,37 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 032 763 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 416,902 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,30 erwartet. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

