Gewinne in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 notierte schlussendlich im Plus.

Letztendlich notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,31 Prozent fester bei 4 077,70 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,045 Prozent auf 4 066,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 065,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 062,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 078,01 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 943,28 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 19.09.2023, bei 3 978,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2022, wurde der STOXX 50 auf 3 669,55 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 10,64 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 125,65 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 3,35 Prozent auf 26,20 CHF), Siemens (+ 2,80 Prozent auf 167,98 EUR), Glencore (+ 1,11 Prozent auf 4,68 GBP), Allianz (+ 0,75 Prozent auf 242,50 EUR) und BASF (+ 0,61 Prozent auf 48,57 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Nestlé (-1,54 Prozent auf 96,57 CHF), Novartis (-0,75 Prozent auf 84,62 CHF), GSK (-0,68 Prozent auf 14,33 GBP), Richemont (-0,63 Prozent auf 119,00 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,52 Prozent auf 63,21 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 13 932 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 397,158 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,94 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,39 Prozent bei der BAT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at