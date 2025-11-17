DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Daimler Truck-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Daimler Truck-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Daimler Truck-Papier bei 36,57 EUR. Bei einem Daimler Truck-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,345 Daimler Truck-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.11.2025 961,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,18 EUR belief. Damit wäre die Investition um 3,80 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Daimler Truck belief sich jüngst auf 26,01 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Daimler Truck-Anteils fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Daimler Truck-Papiers lag damals bei 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

