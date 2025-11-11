Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
11.11.2025 10:44:11
EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Daimler Truck Holding AG
|Fasanenweg 10
|70771 Leinfelden-Echterdingen
|Deutschland
|Internet:
|www.daimlertruck.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101728 11.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10:44
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy (EQS Group)
|
10:44
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, Kauf (EQS Group)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)