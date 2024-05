Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Der LUS-DAX zeigte sich am Donnerstagabend wenig bewegt.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 17 922,50 Punkten ab.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 872,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 069,00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 309,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 16 944,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 761,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 7,04 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 633,00 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 2,85 Prozent auf 28,13 EUR), RWE (+ 2,08 Prozent auf 33,31 EUR), QIAGEN (+ 1,29) Prozent auf 39,59 EUR), Beiersdorf (+ 1,14 Prozent auf 142,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,12 Prozent auf 21,73 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-4,66 Prozent auf 23,51 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 31,34 EUR), MTU Aero Engines (-2,78 Prozent auf 220,30 EUR), Siemens Healthineers (-1,73 Prozent auf 51,20 EUR) und adidas (-1,06 Prozent auf 224,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 377 248 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 198,078 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Mit 7,81 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

