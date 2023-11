Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester

So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,48 Prozent stärker bei 15 915,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15 814,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 948,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 17.10.2023, bei 15 254,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 601,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 17.11.2022, bei 14 345,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 13,23 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 5,52 Prozent auf 11,46 EUR), Fresenius SE (+ 2,54 Prozent auf 27,44 EUR), Sartorius vz (+ 2,53 Prozent auf 275,90 EUR), adidas (+ 2,46 Prozent auf 180,90 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,26 Prozent auf 11,13 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Covestro (-0,31 Prozent auf 48,35 EUR), Infineon (-0,29 Prozent auf 33,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 21,49 EUR), Beiersdorf (+ 0,20 Prozent auf 125,10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,23 Prozent auf 70,98 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5 795 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 160,553 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at