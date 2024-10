Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Freitag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,22 Prozent auf 20 035,02 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,17 Prozent höher bei 20 025,16 Punkten in den Handel, nach 19 793,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20 045,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 829,49 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,380 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 04.09.2024, den Wert von 18 921,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 186,63 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14 776,25 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 21,10 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Atlassian A (+ 6,58 Prozent auf 171,00 USD), JDcom (+ 5,31 Prozent auf 46,97 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,94 Prozent auf 170,90 USD), Datadog A (+ 4,39 Prozent auf 122,69 USD) und Tesla (+ 3,91 Prozent auf 250,08 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Verisk Analytics A (-1,85 Prozent auf 265,67 USD), Lucid (-1,47 Prozent auf 3,34 USD), Moderna (-1,42 Prozent auf 60,20 USD), Exelon (-1,40 Prozent auf 40,21 USD) und IDEXX Laboratories (-1,21 Prozent auf 477,67 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44 575 341 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,126 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at