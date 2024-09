Gewinne in Paris: Pluszeichen im CAC 40

Um 15:41 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,23 Prozent fester bei 7 424,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,262 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,155 Prozent fester bei 7 419,04 Punkten, nach 7 407,55 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 452,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7 401,74 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,644 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wies der CAC 40 7 269,71 Punkte auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, bei 7 789,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 278,27 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,42 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Zählern verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 193 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 307,819 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Die Stellantis-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

