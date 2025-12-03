EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien verdienen können.

Am 03.12.2020 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 498,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 20,080 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers auf 636,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 775,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,75 Prozent vermehrt.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 317,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at